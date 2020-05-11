Нур-Султан, , 11:26 — REGNUM Прогрессивную шкалу налогообложения в Казахстане предложил ввести президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

«Во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода», — сказал Токаев.

Он добавил, что введение прогрессивной шкалы позволит вывести из «тени» нижний сегмент заработных плат. Токаев также призвал продолжить мониторинг рынка кредитования, чтобы не допустить закредитованности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая прошло заключительное заседание госкомиссии по чрезвычайному положению в Казахстане.

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