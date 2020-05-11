Москва, , 11:08 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение Татарии отменить с 12 мая введенный в регионе пропускной режим, а также ослабить ограничительные меры — и противопоставили Москве.

«И кому, как не Татарстану, давно освоившему «цифру» на всех государственных уровнях, не покрасоваться бы этим публично, не только быстро и, главное, качественно соорудив «цифровой намордник», но и двигая его дальше. Ан нет. Хватило и ума и адекватности. Восток — дело тонкое…» — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Татарии приняло постановление, отменяющее цифровые пропуска. Однако в регионе остаются под запретом проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных и досуговых учреждений, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе, бань и саун. При этом с 12 мая в субъекте РФ помимо масочного режима становится обязательным ношение перчаток, а также ограничиваются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением маршрутов регулярных перевозок.

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