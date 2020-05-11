Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга нашла и привлекла к ответственности субарендатора с Сенного рынка, который под предлогом раздачи продовольственной помощи собрал на территории более 200 человек, что запрещено в дни эпидемии коронавируса. Место розничной торговли закрыто и опечатано. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О массовом скоплении людей 10 мая в полицию сообщил один из охранников Сенного рынка. Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что в период с 08:30 до 11:40 мск на территории рынка около одной продуктовой точки находились одновременно около 200 человек, что грубо нарушает ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как установлено, в одном из помещений рынка, оборудованном под мусульманскую молельную комнату, всем нуждающимся бесплатно раздавали еду. Очередь из несколько сотен людей растянулась на десятки метров, при этом социальная дистанция не соблюдалась.

На месте происшествия полицейскими задержан организатор скопления людей, им оказался 43-летний неработающий субарендатор рынка. Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Территория рынка, который ранее работал для граждан, сейчас закрыта для посетителей, сотрудниками Роспотребнадзора помещения опечатаны», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Помимо этого, в отношении юридического лица, осуществляющего эксплуатацию рынка, возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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