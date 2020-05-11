Саратов, , 11:09 — REGNUM Правительство Саратовской области до 12 мая поручило региональному минтруда и соцзащиты предоставить перечень категорий лиц для бесплатного обеспечения их лицевыми масками и определить порядок выдачи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры в постановлении об установлении обязанности носить лицевые маски в общественных местах выявили недостатки по решению вопроса о порядке и способах защиты граждан, находящихся в трудном материальном положении, малоимущих и лиц на полном гособеспечении. В целях защиты их прав прокуратура направила предложение в региональное правительство по совершенствованию правовых мер нераспространения коронавируса среди малообеспеченных слоев населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены до 31 мая.

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