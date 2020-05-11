Саратов, , 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая. Жителям необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, в области режим повышенной готовности и самоизоляции по-прежнему будет действовать.

Местное правительство решение о продлении ограничений приняло на основе рекомендаций федерального Роспотребнадзора. В Саратовской области к 12 мая откроют дополнительные 330 коек, а к 15 мая — еще 200. С 12 мая возобновят работу промышленные предприятия. Руководителям этих организаций необходимо до 19 мая оформить пропуска для работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове до 10 мая на базе Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева развернут еще 300 коек для пациентов с коронавирусом. Это позволит выполнить одно из основных условий снятия ограничений в регионе.

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