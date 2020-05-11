Кызыл, , 05:46 — REGNUM В Туве в связи с быстрым ростом числа пациентов с коронавирусом начал работу временный инфекционный госпиталь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, его оборудовали в новом терапевтическом корпусе.

Новый госпиталь может принять до 229 пациентов. Для лечения госпитализированных сформированы бригады медиков, которые прошли специальную подготовку. Как отмечается, все сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Смена бригады длится 6 часов, во время которых медики не имеют возможности снять СИЗ. После их сменит вторая бригада, которая сейчас находится в общежитии, оборудованном в медколледже», — отметили в правительстве.

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