Майкоп, , 08:59 — REGNUM Власти Адыгеи намерены с 12 мая снимать ограничения, введенные на территории региона на фоне пандемии COVID-19. В частности, планируется открыть предприятия сферы услуг и возобновить работу общественного транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося накануне, 10 мая, заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В ходе обсуждения было отмечено, что в настоящее время в Адыгее обеспечен высокий процент тестирования и уровень резервного коечного фонда, однако показатель распространения инфекции все еще нестабилен. Наиболее сложная ситуация сложилась в Адыгейске— в городе зафиксирован самый высокий процент заразившихся.

На некоторых территориях республики, по данным властей, прирост заражения невысокий. В связи с этим решено поэтапно и с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципалитете принимать решения о снятии с 12 мая ограничений. Речь идет об открытии предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты и автомоек, а также продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков. По мере готовности планируется открыть и ярмарки выходного дня.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также поручил проработать вопрос о возобновлении работы общественного транспорта. При этом он указал на ответственность администрации рынков, предприятий и организаций за постоянное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Руководитель региона подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации ограничительные меры будут возвращены.

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