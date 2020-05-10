Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции, введенный в связи с пандемией COVID-19, будет продлен в Ставропольском крае минимум до 18 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений [которые ранее были продлены до 11 мая]. Их основной перечень не будет меняться, минимум, на неделю», — отметил в ходе заседания губернатор края Владимир Владимиров.

После окончания этого периода, с 18 мая, на Ставрополье планируется ввести обязательный масочный режим. До этого всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места, рекомендовано носить защитные маски. Соответствующие нормы будут закреплены постановлением губернатора края, которое должно быть подписано в ближайшее время.

Кроме того, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по поэтапному выходу из режима ограничений, краевые министерства подготовили планы запуска промышленных производств, строительных компаний, деятельность которых не связана напрямую с потребителями.

По состоянию на утро 10 мая в Ставропольском крае выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом. В регионе 20 человек с подтвержденным диагнозом скончались, состояние 19 человек оценивается как тяжелое.