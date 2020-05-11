Багдад, , 08:29 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 767 человека.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 109 человек, за прошедшие сутки смертей не обнаружено.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4,1 млн человек.

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