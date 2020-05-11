Ухань, Китай, , 08:06 — REGNUM Жёсткие меры в китайском городе Ухань принимают местные власти для недопущения повторной волны распространения коронавируса. Об этом 11 мая сообщили в городском комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом <…> мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — объяснили в ведомстве.

Такая реакция стала ответом на сообщения о том, что за минувшие сутки в Ухане зарегистрировали пять новых заболевших COVID-19. Напомним, в декабре 2019 года в этом китайском городе была зарегистрирована первая в мире вспышка коронавируса SARS-CoV-2, после чего он распространился по всему миру.

За это время в Китае от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 918 случаев заражения, из них 1690 — ввезенные из-за границы.

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