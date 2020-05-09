Кызыл, , 07:58 — REGNUM В Туве за минувшие сутки произошёл резкий прирост числа заражённых коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, специалисты выявили 21 новый случай.

Общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло, таким образом, 81. Из них 24 уже выписаны из больниц после успешного завершения лечения. В стационаре остаются 45 пациентов, ещё 13 человек госпитализируют в ближайшее время.

«У 21 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у одного установлена двусторонняя пневмония на момент поступления», — отметили в минздраве.

В реанимации остаются три пациента.

Напомним, на территории Тувы действует обязательный масочный режим. Как сообщало ИА REGNUM, жители должны носить маски при нахождении в местах массового скопления людей. В столице республики Кызыле также прекращены все пассажирские первозки.

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