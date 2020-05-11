Москва, , 00:37 — REGNUM Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 15,5% по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период. Об этом свидетельствует информация, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.

Согласно этим данным, в апреле 2020 года столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей. В минувшем году этот показатель составлял 10 005 человек. Рост составил 15,5%.

Отмечается, что показатель апреля 2020 года самый высокий в Москве с 2010 года. В среднем, за прошедшее десятилетие смертность в апреле в столице составляла 9866 человек.