Дублин, , 00:16 — REGNUM В Ирландии число выявленных случаев COVID-19 инфекции достигло 22 996, за сутки у 236 человек получены положительные результаты тостов на наличие инфекции. Об этом 10 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 12 человек, с начала эпидемии от болезни, вызванной коронавирусом, умерли 1458 пациентов.

Напомним, за четыре дня в Ирландии число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 1224, за этот период скончались 139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превысило 3,9 млн человек.

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