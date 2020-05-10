Ереван, , 15:39 — REGNUM Медики в Армении выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 мая в едином информационном центре республики.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 3313, выздоровели 1325 человек, скончались 45 пациентов. В стационарах продолжают лечение 1928 человек.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян ранее заявил, что в стране за последние 15 дней удвоилось число случаев заражения коронавирусом. Он добавил, что при сохранении такой тенденции к 8 июня в стане будет уже 12 700 случаев заражения.