Брянск, , 14:02 — REGNUM Количество жителей Брянской области, которые вылечились от нового заболевания COVID-2019, вызываемого коронавирусом, возросло до 500 человек. Это следует 120 мая из сообщение регионального оперативного штаба.

«С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1605 человек, на данный момент 500 из них выздоровели», — говорится в сообщении.

Также известно, что в регионе от нового заболевания умерло 17 пациентов.

При этом уточняется, что на Брянск приходится 763 случая инфицирования новым коронавирусом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции будет действовать в Приморском крае до 31 мая включительно.