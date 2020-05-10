Кишинёв, , 13:34 — REGNUM Представители российских транспортных компаний были оштрафованы Национальным агентством автотранспорта Молдавии за осуществление перевозок граждан Молдавии по маршруту «Москва — Бельцы — Кишинев — Тирасполь» без разрешения комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства автотранспорта.

Инспекторы агентства автотранспорта проводили 8 мая проверку на трассе М5 «Кишинев — Крива». В ходе проверок были остановлены два автобуса, принадлежавших индивидуальным предпринимателям из России. Выяснилось, что остановленные транспортные средства совершали частные рейсы по маршруту «Москва — Бельцы — Кишинев — Тирасполь» без разрешения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На данных транспортных средствах в Молдавию из РФ возвращались граждане республики. В ходе проверки водители автобусов не смогли предоставить документы, подтверждающие законность осуществления данных рейсов, отметили в пресс-службе Национального агентства автотранспорта.

Двое водителей и представители транспортных компаний были повергнуты штрафам в 300 у. е. по каждому факту нарушений. В отношении нарушителей также были приняты и другие меры — на шесть месяцев было приостановлено право пользования транспортным средством, удержаны таблички с регистрационными номерами и регистрационные свидетельства, говорится в сообщении.

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