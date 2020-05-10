Москва, , 12:09 — REGNUM Переводить всех на дистанционный формат обучения в России не планируют, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заместитель министра Минпросвещения Дмитрий Глушко.

«У 700 тысяч детей в России нет технической возможности для дистанционного обучения», — признал замминистра.

В Минпросвещения РФ также отметили, что продолжать дистанционное обучение готовы только 15% школ страны.

Дмитрий Глушко подчеркнул: «Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября».

Напомним, что из-за мер по борьбе с коронавирусом школьников в начале апреля перевели на дистанционное обучение. А в некоторых регионов дистанционка продолжается с конца марта.