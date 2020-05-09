Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет учреждена памятная медаль. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил врио главы республики Олег Николаев на видеовстрече с труженицей тыла Еленой Васильевной Захаровой и главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым.

2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ подписал руководитель республики Олег Николаев.

«Это только начало очень серьёзного пути. В связи с указом будет создан организационный комитет», — сказал врио главы Чувашии.

Он поддержал предложение Модеста Колерова в части поимённого установления тех, кто возводил рубежи обороны и отдал им жизнь. Также планируется установление стелы в память о бойцах оборонительных рубежей.

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Олег Николаев также сообщил, что будет учреждена памятная медаль, посвящённая 80-летию со дня строительства Сурского рубежа.

Напомним, Сурский рубеж и Казанский обвод начали строиться в Чувашии в октябре 1941 года. Тогда в народе это называлось «идти на окопы». Если на фронт из республики ушли 208 тыс. человек, то на строительство оборонительных рубежей мобилизовано 170 тыс. человек, из них не менее 75% — женщины. Линии обороны строились вручную, без выходных, даже если температура превышала 40 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одно строительство на территории в Чувашии больше не собирало такое количество народа. На стройке численность бойцов одновременно могло достигать 110 тыс. человек, в то время как на всесоюзных стройках «Химпром» и Чебоксарская ГЭС в сутки работали до 14 тыс. человек и 11 тыс. человек соответственно. За 12 лет строительства ГЭС было переработано около 70 млн кубометров земли, то есть по простым арифметическим подсчётам — более 5,8 млн кубометров в год. Тогда уже использование тяжёлой техники (тракторов, бульдозеров, экскаваторов) стало рядовым явлением. В то время как при строительстве Сурского рубежа за 45 дней было вручную вынуто 4,9 млн кубометров земли.

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