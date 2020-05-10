Саратов, , 10:14 — REGNUM Количество новых выявленных на территории Саратовской области случаев заражения коронавирусом выросло за прошедшие сутки на 69 человек. Об этом 10 мая сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-2019.

«На 9.00 (8.00 мск) 10 мая в регионе зарегистрировано 69 заболевших», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что теперь общее число выявленных зараженных в Саратовской области составило 1 076 человек.

Кроме этого, всего от нового заболевания в области мерло 16 пациентов, а также ещё 234 выздоровело, причем один — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Кемеровской области увеличилось на 18 человек.