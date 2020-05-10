Кемерово, , 10:02 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Кемеровской области увеличилось на 18 человек. Об этом 10 мая написал в своем Telegram-канале губернатор области Сергей Цивилев.

«Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — написал в своем сообщении областной губернатор.

Также он уточнил, что все новые инфицированные коронавирусом изолированы и получают необходимое лечение.

Кроме этого, Цивилев указал, что теперь общее число инфицированных коронавирусом на территории области составило 183 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество выздоровевших в Москве от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, выросло на 1100 человек за прошедшие сутки.