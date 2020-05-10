Нью-Дели, , 08:11 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило 60 тысяч человек, из них более двух тысяч скончались, сообщает 10 мая Xinhua со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ведомство сообщило о 62 939 инфицированных на территории Индии. Число летальных исходов — 2 109 человек.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 128 новых смертей и 3277 новых случаев заражения.

Напомним, максимальное количество зараженных — 3,9 тысяч человек — было зарегистрировано 4 мая, после чего этот показатель несколько снизился.

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