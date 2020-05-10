Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
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«С момента введения режима повышенной готовности на 4 786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введённых ограничений. 476 из них уже заплатили административный штраф», — пояснили в штабе.
За нарушение режима полной самоизоляции применяются штрафные санкции — от одной до 30 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая в Приморье зарегистрировано 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией.