Нью-Йорк, США, , 00:50 — REGNUM В странах Африки от заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, умерли 2100 человек, сообщила 9 мая пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на странице в Twitter.

«Подтверждено свыше 56 000 случаев заболевания COVID-19 на африканском континенте. Более 19 100 человек выздоровели и 2100 умерли», — говорится в сообщении.

Среди стран по заболеваемости лидируют ЮАР с 8895 случаями, Египет (7981), Марокко (5661), Алжир (5369).

Ранее в Экономической комиссии для Африки (ЭКА) при ООН спрогнозировали, что число жертв пандемии в Африке может достичь 3,3 млн.

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