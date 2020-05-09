Кишинёв, , 22:49 — REGNUM В столице Молдавии празднование Дня Победы 9 мая прошло в условиях чрезвычайного положения и карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как передает ИА REGNUM, традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году прошла онлайн, на улицах столицы прошел автопробег, а руководство страны возложило цветы на мемориальном комплексе «Вечность», в то время как жителей Кишинева в соответствии с правилами карантина призвали приходить на мемориал только небольшими группами не более трех человек.

В рамках акции «Бессмертный полк онлайн» жителей Молдавии призвали опубликовать в соцсетях фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной войны и написать об их подвигах.

Основные празднования в честь 75-летия Победы власти перенесли на 24 августа. Тогда же пройдет парад, марш «Бессмертный полк» и праздничный концерт.

Высшее руководство страны — президент Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаная — приняли участие в торжественной церемонии и возложении цветов на мемориале «Вечность».

Додон призвал не забывать о героических подвигах советских солдат. Он добавил, что в этом году парад перенесен на 24 августа, когда отмечают годовщину Ясско-Кишиневской операции и освобождение Молдавии от фашистских захватчиков.

В тот же день на Шерпенском плацдарме, где в 1944 году проходили кровопролитные бои, перезахоронили останки 45 солдат Красной армии.

«Имена солдат, к сожалению, установить не удалось, но нам доподлинно известно, что они отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой. Отдал дань памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, призвал сограждан помнить о беспримерных подвигах наших предков», — отметил в ходе церемонии президент Игорь Додон.