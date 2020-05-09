Краснодар, , 20:51 — REGNUM Более четырёх тысяч портретов ветеранов для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» прислали жители Краснодара, сообщили 9 мая в пресс-службе администрации края.

Сегодня, 9 Мая, с 07:00 до 19:00 портреты ветеранов Великой Отечественной войны транслируются большом медиа-экране на Главной городской площади Краснодара.

Также в 15:00 началась трансляция шествия на сайте муниципального телевидения краевого центра, в социальных сетях телекомпании, а также на YouTube канале «Ваш Краснодар».

На телеканале «Краснодар» 9 мая проходит марафон #НАШАПОБЕДА, в рамках которого зрителям показывают серию специальных программ, посвященных 75-летию Великой Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с введёнными ограничениями большинство мероприятий к 75-летию Победы перенесли на другое время либо — в онлайн, как «Бессмертный полк».