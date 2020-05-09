Мадрид, , 18:51 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в Испании за сутки снизилось до минимума середины марта, 9 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно официальной статистике, число погибших от коронавирусной инфекции в Испании за 24 часа сократилось до 179. 8 мая от COVID-19 в Испании погибли 229 человек. Общее число погибших от COVID-19 в Испании возросло до 26 478. Число подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 223 578.

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