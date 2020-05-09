Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Чиновники Ростовской области, в том числе донской губернатор Василий Голубев и спикер донского парламента Александр Ищенко, приняли участие в церемонии возложения гирлянды Славы к мемориалу воинам-освободителям Ростова-на-Дону и авиапараде без индивидуальных средств защиты. Об этом свидетельствуют фотоснимки, сделанные во время торжественного мероприятия, передаёт ИА REGNUM.

Театральная площадь в Ростове-на-Дону. 9 мая Donland.ru

На фотографиях видно, что чиновники в нарушение постановления регионального правительства не только не применяют средства индивидуальной защиты (лицевые маски), но и не соблюдают социальную дистанцию (1,5 метра). При этом о погодных условиях, при которых ношение маски не является обязательным, в документе не говорится.

«Участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию. Во время церемонии площадь была ограничена для доступа неопределенного круга лиц. Был еще один нюанс: прямо во время церемонии лил проливной дождь, он вмиг бы намочил маски», — прокомментировали ситуацию в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в ближайшие дни будут ослаблены ограничительные меры, действующие в связи с распространением коронавирусной инфекции.