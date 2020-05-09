Пекин, , 14:08 — REGNUM Популярную песню «Катюша» на музыку М. Блантера и слова М. Исаковского спели и записали участники общественной молодёжной организации «Всекитайская федерация молодежи» на русском и китайском языках к 75-летию Победы над нацизмом. Видео с песней доступно в группе российской общественной молодёжной организации «Росмолодежь» в соцсети Facebook.

«Партнеры Росмолодежи в лице Всекитайской Федерации Молодежи в преддверии 9 мая приняли участие в Акции «Всемирное исполнение песен «Катюша» и «День Победы», — говорится в прикрепленном к видео сообщении.

https://www.facebook.com/rosmolodez/videos/586190418690815/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее легендарную песню «Журавли» на музыку Яна Френкеля и стихи Расула Гамзатова исполнили к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом участники Академического хора Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), находящиеся на режиме самоизоляции.