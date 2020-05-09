Тирасполь, , 13:10 — REGNUM В Приднестровье выздоровели и выписаны из инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы два пациента, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, еще один пациент данного лечебного учреждения выздоровел, но пока еще не выписан из больницы. Кроме того, выздоровели 12 пациентов Слободзейского инфекционного госпиталя, и 11 пациентов инфекционного госпиталя города Тирасполь. Все они готовятся к выписке.

Также 9 мая стало известно, что от осложнений COVID-19 умерла женщина в возрасте 71 года.

В Приднестровье на текущий момент от COVID-19 выздоровел 201 человек. Общее число выявленных инфицированных по состоянию на 09:30 9 мая составило 600 человек, умерли 25 человек.