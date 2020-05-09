Токио, , 12:57 — REGNUM Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио не превышает 100 уже на протяжении семи дней подряд, сообщает 9 мая японский телеканал TV Asahi.

За сутки в японской столице выявлено всего 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три человека меньше, чем днем ранее. В общей сложности, по данным телеканала, в японской столице зарегистрировано 4 тыс. 846 случаев.

Напомним, на сегодняшний день в Японии выявлено в общей сложности более 16 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, большая часть которых в Токио. Жертвами пандемии стали 603 человека.

С 7 мая в стране одобрено использование разработанного в США экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

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