Сертолово, 9 мая 2020, 10:05 — REGNUM Житель города Сертолово Ленинградской области, зарегистрированный в соцсети Instagrm по ником cadet364, записал и исполнил к 75-летию Победы над нацизмом песню «Россия» на музыку Н. Богословского и слова В. Лебедева-Кумача. Видео доступно на странице пользователя.
https://www.instagram.com/tv/B_4cXDSD67H/
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее юный житель города Санкт-Петербурга прочитал и записал к 75-летию Победы над нацизмом стихотворение известного советского поэта А. Твардовского «Рассказ танкиста».