Сертолово, , 10:05 — REGNUM Житель города Сертолово Ленинградской области, зарегистрированный в соцсети Instagrm по ником cadet 364 , записал и исполнил к 75-летию Победы над нацизмом песню «Россия» на музыку Н. Богословского и слова В. Лебедева-Кумача. Видео доступно на странице пользователя.

https://www.instagram.com/tv/B_4cXDSD67H/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее юный житель города Санкт-Петербурга прочитал и записал к 75-летию Победы над нацизмом стихотворение известного советского поэта А. Твардовского «Рассказ танкиста».