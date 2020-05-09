Тирана, , 01:31 — REGNUM Глава национального агентства Албании по туризму Корнелия Феризай 8 мая рассказала о рассматриваемом позитивном сценарии развития туризма в стране в случае открытия границ.

В интервью для албанского новостного агентства Ora News Феризай упомянула, что в целях защиты здоровья туристов пляжные зонтики должны будут устанавливаться на расстоянии минимум 3,5 метра друг от друга, сами же отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию в 3 метра друг от друга в море. В каждом отеле будет работать специальный координатор по вопросам, связанным с пандемией.

Албания омывается тремя морями — Ионическим, Адриатическим и Эгейским. Особенно привлекательными для туристов являются пляжи Саранды, Влёры, Гирокастры и Дурреса. В отраслях, прямо и косвенно связанных с туристической отраслью, занято около трети населения страны — пандемия COVID-19 и связанное с ней закрытие границ поставила туристические компании на грань банкротства, однако в стране все же надеются на частичное открытие границ в июне и приезд туристов, в частности, из скандинавских стран.

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