Скопье, , 01:40 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 8 мая провел телефонные разговоры с главой Македонской православной церкви и Исламской религиозной общины, в ходе которых призвал религиозных лидеров призвать верующих соблюдать введенные ограничения и воздержаться от проведения массовых богослужений и других мероприятий.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, президент выразил опасения в связи с недавними событиями в городе Струга, где, несмотря на пандемию, были проведены литургия и молебен. Прокуратура возбудила дело по факту проведения богослужения в период пандемии. Также настороженность Пендаровски вызвали заявления Исламской религиозной общины об открытии мечетей 12 мая.

«Как президент всех граждан, я заявил всем религиозным лидерам, что и теперь жду от них, что они будут призывать граждан к ответственному поведению в ходе религиозных праздников и осуждать поведение, противоречащее мерам, предписанным государственными органами. Одна из главных вещей, которые нам показала пандемия COVID-19 — это то, что мы все, независимо от того, к какой общине мы принадлежим, в равной степени находимся под ударом», — заявил президент.

«Чрезвычайное положение в силе, пандемия COVID-19 все ещё продолжается, а медицинские работники неустанно со сверхчеловеческими усилиями каждый день работают ради выздоровления наших заразившихся сограждан. Мы очень стараемся избежать негативных последствий, с которыми столкнулись многие стран с большим количеством жертв и которые привели к закрытию храмов и мечетей и в православном, и в мусульманском мире», — заявил македонский лидер.