Москва, , 22:28 — REGNUM Премьера уникальной концертной программы — музыкального приношения героям и участникам Великой Отечественной войны состоится 9 мая в 15:00 на канале YouTube Капеллы России имени А. А. Юрлова, сообщили в пресс-службе коллектива.

Прозвучат песни в исполнении Капеллы, «Симфонического оркестра XXI века» и певцов российской эстрады (Дмитрия Колдуна, Марии Девятовой, Дмитрия Даниленко, Алексея Чумакова, групп «Самоцветы», «Кватро», «Блестящие», «Акапелла Экспресс»).

Напомним, Капелла России имени А. А. Юрлова — старейший в Москве и один из крупнейших в стране хоровой коллектив.

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