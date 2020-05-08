Москва, , 16:55 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» продлевает действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» до 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняется, такое решение принято в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В период с 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары поездов «Сапсан» (всего восемь рейсов) в утренние и вечерние часы. По пятницам и воскресеньям количество рейсов будет увеличено до шести пар (12 рейсов) в день, отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что неиспользованные билеты на отменённые рейсы можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода в любой железнодорожной кассе. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.