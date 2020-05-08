Киев, , 15:12 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился в суд с иском к «Пятому каналу», который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщила 8 мая пресс-служба Украиной православной церкви.

По словам адвоката Павла Елены Исаевской, иск был подан «в связи с распространением лживой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса на Украине».

Она отметила, что «Пятый канал» спровоцировал религиозный конфликт на Украине, а также нанёс репутационный ущерб Украинской православной церкви.

«Митрополит Павел требует от «Пятого канала» немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим», — добавила адвокат.

Напомним, внимание на сюжеты «Пятого канала» обратил популярный украинский блогер Анатолий Шарий. Он показал, что работники этого СМИ привели слова митрополита, сказанные до начала карантина на Украине. При этом рассказ о праздновании Пасхи в 2020 году снабдили видеорядом массового крестного хода прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Павел рассказал о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен примерно у трети монахов Киево-Печерской лавры, а не у всех, как утверждали украинские СМИ.

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