Киев, , 08:29 — REGNUM 68 монахов Киево-Печерской лавры из 200 членов братии монастыря заражены коронавирусом (SARS-CoV-2), заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщила 2 мая пресс-служба УПЦ.

«В Святой обители… заболели 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице. На сегодня два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции», — рассказал он.

25 монахов лечились в больницах от других болезней. В данный момент практически все они находятся дома, а Лавра исполняет все рекомендации врачей, отметил Павел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ неверно интерпретировали слова митрополита Климента, сообщив, что вся братия Киево-Печерской лавры якобы заразилась коронавирусом. Позже эта информация была опровергнута.

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