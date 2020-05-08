Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Согласно анализу, проведенному Национальной группой общественного здравоохранения Well Being Trust, до 75 000 жителей США могут умереть из-за злоупотребления наркотиками или алкоголем и самоубийства в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Группа бьет тревогу по поводу того, что рост безработицы, экономические спады и стресс, вызванные изоляцией и отсутствием окончательной даты окончания пандемии, могут значительно увеличить число так называемых «смертей от отчаяния», если местные, государственные и федеральные власти не предпримут никаких действий.

«Если мы не получим всеобъемлющие федеральные, государственные и местные ресурсы для улучшения доступа к высококачественному лечению психического здоровья и общественной поддержке, я боюсь, что мы, скорее всего, увидим, что все становится намного хуже, когда речь зайдет о злоупотреблении психоактивными веществами и самоубийствах», — заявил представитель Well Being Trust доктор Бенджамин Миллер.