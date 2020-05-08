Москва, , 13:44 — REGNUM Экономический кризис может временно привести к росту числа бездомных в России. Об этом 8 мая заявил ответственный секретарь экспертного совета комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в текущих условиях все усилия общественных организаций и волонтеров последних лет могут сойти на нет. В целом ситуация же, при негативном развитии событий, может стать аналогичной той, что была в начале «нулевых» годов.

«Нынешняя ситуация может привести к обнулению. Уровень бездомных сохранится и даже увеличится. Люди, которые живут за чертой бедности, могут потерять своё жильё, и мы можем вернуться к ситуации, которая была в начале двухтысячных. Думаю, в два раза возрастет уровень бездомности, и это серьезный вызов, чтобы государство включилось в эту проблему», — сказал эксперт.

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