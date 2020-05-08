Москва, , 12:52 — REGNUM В Кировской области изучат возможность профилактики коронавирусной инфекции с помощью вакцины от полиомиелита. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Да, такие данные научные есть, что полиомиелитная вакцина вызывает специфический подъём иммунитета, и мы общались уже на эту тему с производителем, и сегодня Кировская область планирует в рамках уже пострегистрационных наблюдений у них если возможность провести… и на добровольцах пройти подтвердить или снять это доктрину», — сказал Мурашко.

Для достижения цели рассматриваются многие гипотезы.

«Эта, по крайней мере, имеет под собой определенную научную основу, и мы готовы рассмотреть», — добавил министр.