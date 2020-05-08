Москва, , 12:36 — REGNUM Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«На сегодня беспокоит ситуация в Республике Дагестан. Наши специалисты сегодня там работают совместно с представителями Роспотребнадзора, и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации изоляции ситуации», — заявил Мурашко.

Он отметил, что все регионы по-разному отнеслись к самоизоляции ввиду национальных, культурных традиций, устоев.