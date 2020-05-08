Москва, , 12:34 — REGNUM Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена ранней диагностикой, качественной работой реанимационной службы и тем, что процент тяжелого течения болезни невелик. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщил советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев:

«Низкая смертность потому, что она касается лишь 5−15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счет активного массового тестирования населения, в большем количестве в сравнении с другими странами, и выявления главным образом бессимптомных носителей, относительное число умерших меньше, чем в других странах.

Одновременно нельзя исключить и такие факторы, как ранняя диагностика, своевременное обращение больных за медицинской помощью и качественная работа реанимационной службы».

Комментируя данные о росте положительных результатов тестов на SARS-CoV-2, он также отметил, что это связано с масштабным тестированием, а также — ослаблением режима самоизоляции некоторыми гражданами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в 85 регионах России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 26 608 человек.

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