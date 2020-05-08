Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM Депутаты в Бурятии предложили направить 260 млн рублей, выделенных на организацию летнего отдыха детей, на продуктовые наборы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

В ходе обсуждения парламентарии отметили, что оздоровительная кампания в 2020 году стоит под вопросом из-за угрозы коронавируса. По словам министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, по плану предполагалось открыть 450 стационарных и палаточных лагерей и пришкольных площадок.

«Сейчас подготовка к оздоровительной кампании приостановлена. Рассматриваются различные варианты занятости детей в свободное время. На консервацию стационарных объектов выделено почти 30 млн рублей», — отметили в хурале.

Освободившиеся средства предложено направить на продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных семей. Впрочем, депутаты опасаются, что средств может не хватить, предложив обратиться за помощью к федеральным властям.

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