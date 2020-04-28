Москва, , 20:42 — REGNUM Организация детского отдыха для московских школьников приостановлена до 31 июля. Об этом в блоге на своём сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В правительство Москвы начали поступать вопросы о перспективах летнего отдыха школьников. К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несёт риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 г.», — написал Собянин.

По его словам, по поводу третьей смены в августе 2020 года решение будет принято позднее.