Токио, , 06:36 — REGNUM Ряд префектур Японии может отменить режим чрезвычайной ситуации, если там прекратится рост зараженных коронавирусом нового типа, заявил министр экономики страны Ясутоси Нисимура, передает телеканал NHK.

По его словам, если в префектуре не будет ежедневного роста случаев заболевания COVID-19, то глава регионов в праве снять режим ЧС. При этом Нисимура отметил, что жителям страны все же необходимо снизить количество социальных контактов на 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом влияние пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику. В ходе переговоров также обсуждалась перспектива создания вакцины против COVID-19.

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