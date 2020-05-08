Скопье, , 08:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что в результате обследования 332 человек 7 мая на территории страны выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 22 человека признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 1572 случая заражения, при этом уже 1079 человек одержали победу над невидимым врагом. 89 жителей страны скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В связи с недавним улучшением ситуации с коронавирусом в стране, политики начали выступать за скорейшее проведение отложенных из-за коронавируса досрочных выборов, однако, по всей видимости, после майских праздников число новых случаев заражения вновь начало увеличиваться.

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