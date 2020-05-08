Москва, , 00:49 — REGNUM Основатель российской социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал фильм известного российского блогера Юрия Дудя о предпринимателях и программистах, которые переехали в Кремниевую (Силиконовую) долину в штате Калифорния.

Фильм Дудя называется «Как устроена IT-столица мира» и посвящен он российским программистам и предпринимателям, которые смогли устроится в Кремниевой долине.

Однако Дуров не согласился панегириком Дудя в адрес Соединенных Штатов и Силиконовой долины. Он считает, что США — это полицейское государство, с «дорогой и неэффективной» системой здравоохранения.

Также Дуров отметил, что процент заключенных в США в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии и Голландии.

«Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки», — написал Дуров на своем канале в Telegram.

Кроме того, Дуров напомнил, что в США очень высокие налоги, а в Сан-Франциско ограниченная культурная жизнь. Американское среднее образование не выдерживает критики — его качество ниже чем в остальных развитых странах.

В целом, Дуров считает, что в XXI веке у американского рынка очень слабые перспективы и переезд в Кремниевую долину — сродни покупке актива на пике стоимости.