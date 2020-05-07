Красногорск, , 23:49 — REGNUM Власти Московской области вслед за Москвой приняли решение о продлении ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса, до 31 мая включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

До конца текущего месяца в Подмосковье продолжит действовать режим цифровых пропусков для передвижения граждан по региону.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая. При этом с 12 мая в столице будет начат первый этап ослабления ограничительных мер, в частности, возобновит работу ряд промышленных предприятий.

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