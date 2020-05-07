Москва, , 17:24 — REGNUM В Москве порядка 200 тысяч сотрудников вернутся на предприятия промышленности, возобновляющие работу с 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточняется, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице смогут возобновить работу машиностроительные предприятия, лёгкая промышленность, производители компьютеров и электроники, ряд других промышленных предприятий, деятельность которых в настоящее время ограничена.

Подчёркивается, что возобновляющие работу предприятия должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности, ношение сотрудниками перчаток и защитных масок, использование антисептиков для рук. На предприятиях также должна быть обеспечена дистанция между работниками и осуществляться контроль за состоянием их здоровья.

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 31 мая. При этом с 12 мая будет начат первый этап ослабления введённых ограничительных мер.