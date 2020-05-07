Москва, , 22:47 — REGNUM Свыше 30 тысяч репринт-экземпляров газеты «Правда» от 10 мая 1945 года будут розданы по всей России активистами «Молодой Гвардии Единой России», передаёт 7 мая корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Дениса Давыдова, газету будут раздавать ветеранам, школьникам и всем, кому добровольцы помогают с продуктами питания и медикаментами в период распространения коронавируса.

Давыдов «Выпуск почти полностью посвящён победе в Великой Отечественной войне, сообщает о подписании окончательного акта капитуляции и является по сути важным историческим документом».

Также газета будет отправлена в 62 посольства стран-участниц антигитлеровской коалиции. Эта акция является продолжением линии президента РФ, отмечают в «Молодой Гвардии», на отстаивание исторической правды и роли нашей страны в освобождении Европы от фашизма.

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